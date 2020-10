In der Kunstschule Höchstadt, Kerschensteiner Straße 5, beginnen in der kommenden Woche zwei neue Kurse. Zum einen gibt es den Workshop "Neolithische Keramik" mit Georgiana Matzki, Diplom-Keramik-Künstlerin und Kunstpädagogin. Er findet an drei Abenden immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr statt, Termine sind 21. Oktober, 28. Oktober und 11. November. Im Workshop entstehen kreative Werke aus Ton, die zwei Mal bemalt und gebrannt werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Kursgebühr beträgt 85 Euro inklusive Materialkosten.

Zum anderen gibt es einen Kinder-Zauberkurs mit Magier "Cartini", der immer dienstag von 16.30 bis 18 Uhr am 20. Oktober, 27. Oktober, 10. November, 17. November und 24. November stattfindet. Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren fertigen sich die Requisiten selbst an und lernen, die Kunststücke wirkungsvoll zu präsentieren. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro inklusive Material.

Für genügend Abstand und Einhaltung der Hygiene-Vorschriften ist gesorgt. Um Anmeldung unter Telefon 09193/5277 oder 0170/1909694 wird gebeten. red