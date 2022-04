Die Katholische Erwachsenenbildung Bayreuth lädt am Dienstag, 5. April, von 19.30 bis 21 Uhr zu dem Online-Vortrag "Kinder lernen aus den Folgen" mit Melanie Esdorf ein. Ganz ohne Verbote kommt Erziehung nicht aus. Wie schafft man es, dass man nicht ständig "Nein" sagen muss und Kinder dazu bekommt, gemeinsam ein Ziel zu erreichen? Anmeldung per E-Mail an melanie.esdorf@ kess-elternkurs.de oder telefonisch unter 0171/1702771. Der Link wird zugeschickt. red