Nachdem der alljährliche Spendenlauf der Sinnberg-Grundschule aufgrund der Pandemielage in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden konnte, starteten nun wieder Schülerinnen und Schüler voller Freude, um Runde für Runde Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Im Vorfeld konnten die Eltern einen freigewählten Betrag für je gelaufene Runde des eigenen Kindes in eine Liste eintragen und somit spenden.

Dreiviertel der erlaufenen Spenden kommen dieses Jahr direkt einer befreundeten ukrainischen Schule zu Gute; ein Viertel verbleibt an der Sinnberg-Grundschule.

Unterstützung kam von regionalen Firmen in Form von Sach- und Geldspenden, auch für die Stärkung der Teilnehmer. Auch viele Eltern steuerten Wassermelonen bei. Dank intensiver Organisationsvorbereitungen durch die Schulleitung, das Schulteam, der Klassenelternsprecher und dem Elternbeirat, war es heuer wieder möglich, einen erfolgreichen Lauftag auf die Beine zu stellen.

Von den Erstklässlern bis zu Viertklässlern waren alle Läufer und Läuferinnen bemüht, eine größtmögliche Anzahl an Runden zu absolvieren, um am Ende die meisten Stempel auf den Unterarmen und Händen vorzuweisen. Das "Abstempeln" der Läufer wurde dabei von den Schülerinnen und Schülern der 9c der Staatlichen Realschule Bad Kissingen übernommen. Auch waren sie für die Sicherheit an und um die Laufstrecke herum zuständig.

Um sich ein Bild von diesem Sozialprojekt zu verschaffen, ließ es sich der 2. Bürgermeister der Stadt Bad Kissingen, Anton Schick, nicht nehmen, persönlich an die Laufstrecke zu kommen, um seine Wertschätzung und Anerkennung gegenüber den Läuferinnen und Läufern zum Ausdruck zu bringen. Auch lobte er das Projekt an sich und die gute Organisation.

Gegen 11 Uhr, wurde der Spendenlauf offiziell beendet und die Kinder begaben sich zurück in die Schule, wo mit der Siegerehrung der Lauftag den Abschluss fand.

"Die Freude auf den Gesichtern der Kinder, aber auch bei den Lehrerinnen, den Helfern und Eltern war für mich das Schönste an diesem Tag", so Marietta Menz, Rektorin der Sinnberg-Grundschule. red