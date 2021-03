Die Zeit, in der sich die Handwerker auf der Ludwigschorgaster Großbaustelle die Klinke in die Hand gaben, ist vorbei. Der Anbau an die Kindertagesstätte, in dem eine neue altersgemischte Gruppe Platz finden wird, ist fertig.

Eigentlich könnten darin schon kleine Füße hin und her trappeln, gäbe es nicht Corona. 1,4 Millionen Euro investierte die Marktgemeinde in diese Baumaßnahme für die Kinderbetreuung. Rund die Hälfte der Kosten fließen als Zuschuss zurück.

Was noch fehlt, ist die Gestaltung der Außenanlagen. Eine Aufgabe, die der Bauhof übernimmt. Rüttelplatte und Steinsäge sind für die Mitarbeiter momentan unentbehrlich. Wolfgang Konrad und Florian Hufnagl pflastern den Zugang zum Gebäude und die vier Parkplätze an der Schulstraße. Der alte Spielplatz, der dem Anbau weichen musste, wird durch einen neuen ersetzt. Es werden wieder Laubbäume gepflanzt, vielfältige Spielgeräte und Sitzgelegenheiten aufgestellt.

Als Standort ist die Fläche an der Westseite des Geländes vorgesehen. Auch der Garten der Krippenkinder soll vom Bauhof aufgehübscht werden. Unter anderem ist an neue Spielgeräte, einen Sandkasten, eine Unterstellhütte und eine Bobbycar-Rennstrecke gedacht.

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani bezeichnet den Erweiterungsbau als ein gelungenes Projekt, in dem sich die Kleinen wohlfühlen können. "Ich freue mich auf den Tag, an dem der Betrieb im Kindergarten und in der Krippe wieder los geht." Die Einrichtung ist derzeit bis auf eine Notbetreuung geschlossen.

In den Startlöchern

Auch Leiterin Manuela Schraml "Wir stehen in den Startlöchern"" und ihr Team warten sehnsüchtig auf die Öffnung und den Kita-Alltag. "Aber das kann nur mit Blick auf das Infektionsgeschehen erfolgen", schränkt sie ein.