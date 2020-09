Der Gesangverein Hausen gibt bekannt, mit Daniela Heilmann und Manuela Weller den Kinder-Jugendchor "Chorili" in Hausen fortführen zu können. Spielerisch werden in den Proben Rhythmus und Gehör, Stimmbildung sowie die erlernten musikalischen Grundlagen fortgeführt sowie das gemeinsame Singen bis hin zum Auftritt für Konzerte geübt. Die erste Probe für Kinder von fünf bis sieben Jahren ist am Mittwoch, 30. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr, ab acht Jahren von 16 bis 17 Uhr. Getroffen wird sich in der Schulaula der Grundschule in Hausen. Weitere Auskunft und Anmeldung unter Telefon 09191/4811 oder 4543. Zum Kennenlernen besteht für Unentschlossene die Möglichkeit, unverbindlich an bis zu drei Probestunden teilzunehmen. Der Unkostenbeitrag beträgt 30 Euro pro Jahr. red