Das Kinderhaus "Unterm Regenbogen" in Thundorf lädt alle Eltern, die ihr Kind im Kindergartenjahr 2021/2022 in die Einrichtung bringen möchten, zu den diesjährigen Anmeldetagen ein. Das Kinderhaus gewöhnt jeden Monat bis einschließlich Juni 2022 neue Kinder ein. An den unten genannten Tagen können sich die Eltern dort in Begleitung einer Erzieherin, die sich auch den Fragen stellt und beantwortet, umschauen. Mögliche Termine sind täglich in der Woche vom 25. bis 29. Januar 2021 zwischen 11 und 15 Uhr.

Um die Tage besser planen zu können, ist es erforderlich, sobald als möglich, telefonisch (Tel.: 09724/484) Bescheid zu geben, auch dann, wenn das Kind erst im kommenden Kinderhausjahr 2022/2023 kommt. Aufgrund der aktuellen Lage kann jeweils nur eine Familie im Kinderhaus empfangen werden. Ein feste Uhrzeit am betreffenden Termin muss deshalb vereinbart werden, teilt das Kinderhaus mit. mib