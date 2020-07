Kinder haben alte Stühle kreativ "aufgemöbelt"

"Aus alt mach neu" - unter diesem Motto begann ein Nachhaltigkeitsprojekt im Kinderhort Sattlertor. Mit viel Elan und Kreativität konnten die Kinder alte Holzstühle "aufmöbeln".

Pro Stuhl machten sich - noch vor Corona - je zwei Kinder mit einem Erzieher ans Werk. Abschleifen, Säubern und gemeinsame Überlegungen, wie denn der Stuhl aussehen sollte, folgten. Das Grundieren und Gestalten machte in der kleinen Gruppe viel Spaß. Es entstanden zum Beispiel Stühle mit Pferdedesign, Fußballmotiv, Spiderman, Krümelmonster, Pippi Langstrumpf, Indianermotiv, Pusteblume - der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Einige Kunstwerke wurden bis März vollendet.

Nach der Zwangspause

Corona-bedingt erfolgte eine Pause und jeweils ein Erzieher machte sich mit einzelnen Kindern in den letzten Wochen wieder ans Gestalten. Jetzt sind alle Stühle fertig bemalt und verziert.

Schriftliche Versteigerung

Die Horteltern haben aktuell mit ihren Kindern die Möglichkeit, ihren Lieblingsstuhl in Form eines kleinen Rundgangs zu bewundern und durch eine schriftliche Versteigerung zu erwerben. "Toll, was aus den alten Stühlen geworden ist", fand Hortkind Minela spontan beim Betrachten der Vielfalt an Stühlen. Es bleibt spannend, wer welchen Stuhl ersteigern wird.

Einige Kinder können es kaum erwarten und Schülerin Emma meinte: "Das ist ja fast wie Weihnachten. Ich will unbedingt den Pferdestuhl." Zum Start in die Sommerferien kann dann der ersteigerte Lieblingsstuhl einen besonderen Platz zu Hause finden. red