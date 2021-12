Der Kinderchor der katholischen Pfarrei St. Hedwig in Rödental führt bei den Kindermetten am Heiligen Abend das Weihnachtsmusical "Das erste Weihnachtswunder" auf. Die Kinder haben dafür lange geprobt, teilt die Pfarrei mit, und möchten den Besuchern ein wenig Weihnachtsfreude vermitteln. Die Kindermetten mit dem musikalischen Krippenspiel finden heute, am 24. Dezember, um 15.30 Uhr und noch einmal um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Rödental statt. Es gelten die Abstandsregelungen und Maskenpflicht. Jung und Alt sind eingeladen. Foto: Martin Zeder