Die Erde fliegt durch die Luft und landet wieder auf dem Areal, auf dem im nächsten Jahr das Gebäude der neuen Mitwitzer Kinderkrippe stehen soll. Beim Spatenstich spiegelte sich neben Stolz auch eine Portion Erleichterung in den Gesichtern der Verantwortlichen. Pfarrer Burkhard Sachs: "Ich danke vor allem auch dem Ingenieurbüro Kropf für das mutige Einsteigen in die vorhandenen Planungen."

Ein bisschen holprig sei er schon gewesen, der Weg, der jetzt einem guten Ziel entgegengehe. Vor allem am Anfang habe nicht alles reibungslos geklappt. Doch das gehöre der Vergangenheit an, wie alle versichern. Alle, das sind in diesem Fall neben Pfarrer Burkhard Sachs auch Bürgermeister Oliver Plewa, Ingenieur Peter Kropf und die Leiterin des evangelischen Kindergartens, Tanja Schubert.

Welchen Stellenwert die Kinderkrippe, die direkt an den Kindergarten angebaut wird, einnehmen soll, fasste Pfarrer Burkhard Sachs zusammen: "Das bedeutet für Eltern und Kinder Kontinuität, eine Anlaufstelle und eine vertraute Umgebung, vor allem für eine feste Beziehung zu den Personen. Außerdem bietet diese Lösung auch die Möglichkeit, Personalausfälle zu kompensieren, Übergange zwischen Krippe und Kindergarten zu begleiten und zu gestalten, was zu einem intensiven und nahen Austausch zur Förderung der Kinder beitragen soll."

"Logistisch beste Lösung"

Auch ein räumliches Bild zeichnete Pfarrer Sachs nach dem ersten Spatenstich: Zwei Krippengruppen mit jeweils dazugehörigen Schlaf- und Sanitärräumen, ein Personal- und Eltern-Gesprächsraum, Speisesaal und Behinderten-WC seien geplant. Zusätzliche Kapazitäten ergäben sich auch im Altbau mit einem Intensivierungsraum auch für die dritte Kindergartengruppe, einen Schlafraum für die Kleinkindgruppe, einer Lernwerkstatt und einem Raum für Elterngespräche und Einzelförderung.

"Heilfroh" darüber, dass ein Ende in Sicht ist, war auch Bürgermeister Oliver Plewa, gerade in Bezug auf die bisherige Container-Notlösung. Den Standort des Neubaus bezeichnete er als die "logistisch beste Lösung".

Vorfreude zeichnete sich im Gesicht der Kindergartenleiterin Tanja Schubert ab. Sie denkt dabei vor allem auch an den Bewegungsdrang der Kinder. Dem nämlich soll künftig ein "Spielflur" Rechnung tragen.

Doch bevor diese Visionen Wirklichkeit werden, müssen erst einmal ganze 3500 Kubikmeter Erde bewegt werden, erklärte Ingenieur Peter Kropf. Der Baustellenverkehr laufe derweil über den Häuslesweg.