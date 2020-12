St. Nikolaus bringt nach wie vor alljährlich Kinderaugen zum Strahlen. Jedes Jahr zu seinem Gedenktag am 6. Dezember erinnert das Kirchenjahr der katholischen Kirche noch nach Jahrhunderten an diesen heiligen Bischof, der durch sein soziales Engagement in seinem Bistum Myra in Kleinasien auffiel. Für Hausbesuche bei Familien mit Kindern fiel heuer die St.-Nikolaus-Tradition der Pa-demie zum Opfer.

Ziel: eine kleine Freude bereiten

Den Brauch, Kindern in der Vorweihnachtszeit eine kleine Freude zu bereiten, wollten die Mitarbeiterinnen in den Kindergärten St. Nikolaus, St. Hedwig und St. Michael aber trotz der Corona-Einschränkungen aufrechterhalten. Mit viel Fantasie überlegten sich die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, wie unter den Auflagen des Infektionsschutzgesetzes die Kinder dem "irdischen Vertreter" von St. Nikolaus begegnen könnten. In den parkähnlichen Außenflächen der drei Einrichtungen bestand die Möglichkeit, einen Blick auf den Darsteller des heiligen Nikolaus im Bischofsgewand zu werfen.

In der Kindertagesstätte St. Nikolaus erwartete die Kinder die Überraschung des Tages in der Scheune der Einrichtung. Das Erlebnis des St.-Nikolaus-Festes zeigte in den drei pädagogischen Einrichtungen der St.-Georgs-Pfarrei von Neuem auf, dass auch in einer Zeit notwendigerweise verordneter Distanz ein großes Maß an Nähe spürbar werden kann. LM