Schon in der Vergangenheit besuchten sich die Bewohner des Seniorenhaus Kramerswiesen in Oerlenbach und die Kinder aus dem örtlichen Kindergarten gegenseitig zu Veranstaltungen oder Festen.

Auch und besonders in dieser Advents- und Weihnachtszeit wollten die Kindergartenkinder den Seniorinnen und Senioren ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

So bastelten die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Laternen aus Tonpapier mit einem künstlich flackernden Licht und übergaben dies an der Eingangstür zu St. Martin den Therapeuten und Betreuungsassistenten des Seniorenhauses. Diese verteilten die Laternen dann in den Wohnbereichen. Am Abend von St. Martin besuchten die Kinder mit ihren leuchtenden Laternen die Bewohner an den Fenstern. Gemeinsam mit ihren Erziehern sangen sie ein paar Martinslieder, um so auch die Bewohner des Seniorenhauses an St. Martin teilhaben zu lassen und Erinnerungen zu wecken. Die Freude bei den Bewohnern war riesig, es flossen auch einige Tränen, die Erinnerungen an die eigenen Kinder und auch Enkelkinder wurde geweckt.

Auch im Advent vergaßen die Kindergartenkinder die Seniorinnen und Senioren nicht. Sie bastelten gemeinsam mit den Erziehern eine Kerze, die jeder Bewohner geschenkt bekam. Viele stellten sie in ihr Zimmer und erfreuten sich vor allem an Weihnachten an dem kleinen Licht.

Der Kontakt mit den Kindern bringt den Senioren Lebensfreude, wissen die Ergotherapeuten und Betreuungsassistenten des Seniorenhauses Kramerswiesen. Es werden Erinnerungen an die eigene Kindheit, aber auch an die eigenen Kinder und Enkelkinder geweckt. Kinder zaubern den Senioren immer ein Strahlen in ihr Gesicht, allein durch ihre Gegenwart. Dies fasziniert sowohl die Erzieher des Kindergartens, als auch die Therapeuten des Seniorenhaus Kramersweisen. red