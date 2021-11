Ludwigschorgast 14.11.2021

ludwigschorgast.inFranken.de

Kinder bringen ein Licht in die Dunkelheit

Mit einer kleinen Andacht auf dem Kirchenvorplatz begann am vergangenen Samstag das Martinsfest in Ludwigschorgast. Die Leiterin des Wortgottesdienstes, Maria Kienzle, erinnerte an das Wirken des heil...