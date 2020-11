Eine Zeugin hat am frühen Samstagabend der Polizei gemeldet, dass mehrere Kinder ein Hinweisschild auf dem Spielplatz in der Schurzstraße sowie ein Parkplatzschild einer Firma in der Steubenstraße mit grüner Farbe besprühten. Am Sonntagmorgen fiel einer Streifenbesatzung im Umfeld der Tatorte zwei Kinder auf, auf welche die Beschreibung der Zeugin passte. Die beiden waren gerade wieder im Begriff, einen Bruchstein mit grüner Farbe zu bemalen, teilt die Polizei mit. Die Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren wurden kontrolliert und mit auf die Dienststelle genommen. Dort gaben sie zu, im Bereich des ehemaligen Kasernengeländes insgesamt sechs Objekte mit grüner Farbe besprüht zu haben. Der bisher entstandene Sachschaden auf dem Spiel- und Skaterpark, an einem Verteilerkasten, am Kinopalast, an einem Hotel sowie einem Labor wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol