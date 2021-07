In einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Münnerstadt wurden am Freitagabend gegen 20 Uhr zwei Kinder beim Ladendiebstahl erwischt. Wie sich herausstellte, hatten die Mädchen Süßigkeiten im Wert von 16 Euro in ihren Rucksack gepackt. An der Kasse zahlten sie jedoch nur eine Packung Toastbrot. Nach Abschluss der Sachbehandlung wurden sie nach Hause gebracht und einer Erziehungsperson übergeben. Neben der Staatsanwaltschaft wird auch das Jugendamt über die Straftat in Kenntnis gesetzt. pol