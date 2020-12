Das städtische Gerhardinger-Kinderhaus beteiligt sich in der Vorweihnachtszeit an der Aktion "Sternstunden - Wir helfen Kindern", einer Spendenaktion des Bayerischen Rundfunks. Diese Aktion unterstützt Kinder und deren Familien in Bayern und auch weltweit.

Große und kleine Hände bastelten eifrig, um Freude zu bereiten: "Den Kindern und dem Team war und ist es wichtig, den Gedanken des Teilens und des Helfens auch sichtbar zu machen. Dem Beispiel des heiligen Martins und des Bischofs Nikolaus folgend, wollen wir Licht und Freude in diese dunkle Jahreszeit bringen und eine Organisation unterstützen, deren Spenden zu hundert Prozent weitergegeben werden", erläutert Monika Kaiser, Leiterin des Kinderhauses.

Die Forchheimer Händler-Initiative "HeimFOrteil" unterstützte gemeinsam mit der städtischen Citymanagerin Elena Büttner das Ansinnen. Die gebastelten Sterne wurden zusammen mit einer Spendenbox für die "Sternstunden" in verschiedene Forchheimer Geschäfte gebracht.

Wer hier eine Spende für "Sternstunden" ins Sternenglas warf oder wirft, konnte und kann sich einen liebevoll gebastelten Stern mit nach Hause nehmen - soweit die Geschäfte noch geöffnet sein dürfen. red