Am Sonntag, 20. September, erobern wieder die Kinder die Straßen in Bamberg. Bereits zum dritten Mal findet die "Kidical Mass" statt - eine Kinder- und Familien-Fahrraddemo für ein sicheres Miteinander im Verkehr. Die "Kidical Mass" Bamberg ist Teil einer bundesweiten Aktion. In über 80 deutschen und europäischen Städten gibt es am 19./20. September unter dem Motto "Platz da für die nächste Generation" solche Fahrraddemonstrationen. Die konkreten Forderungen der Kidical Mass sind: angstfreies Radfahren für alle Menschen; sichere Schulradwegenetze und Tempo 30 für sicheren Straßenverkehr innerorts.

In Bamberg startet die "Kidical Mass" um 15 Uhr mit einer Kundgebung am Spielplatz im Harmoniegarten (gegenüber Café Luitpold). Ab 15.30 Uhr setzt sich der radfahrende Demonstrationszug in Richtung Lange Straße in Bewegung. Von ganz jung bis fortgeschrittenes Alter: Alle sind willkommen. Es handelt sich um eine angemeldete Demonstration, so dass alle Teilnehmenden sicher und abgeschirmt vom Kfz-Verkehr fahren können. Der Infektionsschutz wird durch Mindestabstände sichergestellt. Die Teilnehmer werden gebeten, Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen. red