Kerzenständer im Getreidefeld

Im letzten Moment hat ein Landwirt einen großen Schaden an seinem Mähdrescher verhindert. Weil er gut aufgepasst hatte! Der Bauer aus Happertshausen bemerkte am Freitagabend beim Dreschen ein Metallteil im Schneidwerk seiner landwirtschaftlichen Maschine. Der Kerzenständer, der nicht zur Abfallentsorgung, sondern offenbar gezielt im Acker des Landwirtes platziert worden war, hätte um ein Haar einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich angerichtet. Landwirte sind nach ähnlichen Vorkommnissen im Raum Gerolzhofen angehalten, besonders aufmerksam zu sein. Bei Gerolzhofen waren mehrfach Metallteile auf Äckern ausgelegt worden und in die Schneidwerke von Mähdreschern geraten. Der Schaden ist in allen Fällen beträchtlich. Die Haßfurter Polizei sucht jetzt nach dem Täter von Happertshausen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Inspektion Haßfurt entgegen, Telefon 09521/9270. Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zu dem Vorfall auf dem Acker machen?