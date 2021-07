Dass ein unbekannter Pkw einen Schaden an seinem Fahrzeug verursacht hätte, zeigte der 27-jährige Fahrer eines braunen Opel Astra am Donnerstag bei der Polizei an. Ein Zeuge habe ihm berichtet, dass ein weißer VW Golf rückwärts auf seinen vor der Firma Hanse-Haus im Gewerbegebiet Buchrasen abgestellten Wagen gerollt war, schreibt die Polizei Bad Brückenau. Der Besitzer stellte später fest, dass dabei ein Frontschaden entstanden ist. Der Verursacher ist unbekannt, das Kennzeichen seines Fahrzeugs wurde jedoch abgelesen, so die Polizei abschließend. pol