Kellner gesucht

Michael Memmel Der Durst ist groß im Corona-Sommer. Wir dürsten nach Zerstreuung, ein bisschen menschlicher Nähe und etwas Linderung für unsere trockenen Kehlen. Ein Bier zu frühabendlicher Stunde an bestimmten Örtlichkeiten im Stehen zu sich genommen, verspricht gleich alle drei Wünsche zu erfüllen. Die Pflanzen und Bäume in der Stadt sind da viel genügsamer: Ihnen reicht einfach ein Eimer voll kühlem Wasser - stehen müssen sie ohnehin zeitlebens. Den beiden Linden am Schulplatz Unterer Kaulberg ist es, darauf hat uns ein Leser aufmerksam gemacht, nun sogar gelungen, die besagten Eimer zu organisieren. Selbst ist der Baum! Jetzt fehlen nur noch die Kellner, die ihnen das kühle Nass aus dem Brunnen zuverlässig servieren. Das ist am Wochenende übrigens sogar nach 20 Uhr erlaubt!