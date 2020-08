Keinen Lärm am Feiertag machen

Das Fest Mariä Himmelfahrt (15. August) ist in den Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die die Feiertagsruhe stören, verboten.

Aber auch in den Gemeinden mit überwiegend evangelischer Bevölkerung ist dieses Fest geschützt. Demnach sind während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes im Zeitraum von 7 bis 11 Uhr alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden verboten, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Kronach. Die Gemeinden können im Einzelfall aus wichtigen Gründen von den Verboten eine Befreiung erteilen. Den Katholiken in öffentlichen und privaten Betrieben und Verwaltungen steht zudem das Recht zu, von der Arbeit fernzubleiben. Dies gilt nicht für Arbeiten, welche nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung auch an gesetzlichen Feiertagen vorgenommen werden dürfen, und für Tätigkeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes oder zur Erledigung unaufschiebbarer Geschäfte bei den Behörden notwendig sind. red