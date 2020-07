"Keinen einzigen Tag bereue ich"

44,83 Jahre oder, anders gesagt, 44 Jahre und 305 Tage war Siegbert Weinkauf bei der Polizei, davon zuletzt zehn Jahre und einen Monat bei der Polizeiinspektion Ebern. Im Beisein von rund 70 Ehrengästen aus der "Blaulichtfamilie" sowie Vertretern von Behörden, Kirche und Institutionen würdigte Polizeipräsident Gerhard Kallert in der Frauengrundhalle die Verdienste des scheidenden Dienststellenleiters und verabschiedete ihn in den wohlverdienten Ruhestand. Gleichzeitig wurde Weinkaufs bisheriger Stellvertreter, Detlef Hauck, als Nachfolger in sein Amt als Eberner Polizeichef eingeführt.

"Die Welt ist in Ordnung"

Dass ein Stellvertreter in den Chefsessel in der gleichen In-spektion aufrückt, ist in der heutigen Zeit ein seltener Vorgang, der früher durchaus üblich war. "Es ist erst das zweite Mal seit meinem Amtsantritt vor fünfeinhalb Jahren als Polizeipräsident und zufälligerweise auch hintereinander wiederum bei der Polizeiinspektion Ebern", sagte Kallert, der Leiter des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg, zu der außergewöhnlichen Beförderung. Auch Siegbert Weinkauf beerbte einst seinen Vorgänger.

"Im Dienststellenbereich Ebern und im Bereich des gesamten Landkreises Haßberge ist die Welt absolut noch in Ordnung", stellte der Polizeipräsident in Bezug auf die Sicherheit fest. "Das Opfer einer Straftat zu werden, ist im Inspektionsbereich von Ebern sehr, sehr gering", sagte Kallert. Auch die Aufklärungsquote der bekanntgewordenen Straftaten lag 2019 nach seinen Angaben mit 76,2 Prozent weiter über dem Landes- und Bundesdurchschnitt.

Praktikant in Bamberg

Weinkaufs Karriere bei der Polizei startete am 1. Oktober 1975 als Polizeipraktikant bei der damaligen Polizeidirektion Bamberg. 1979 folgte die erste Verwendung im Streifendienst bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West. Er bildete sich weiter und ab August 1989 sammelte er erste Erfahrungen als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. Nach Stationen in Bad Kissingen und Hammelburg kam Weinkauf im Juli 2010 zur Polizeiinspektion Ebern. Er war acht Jahre stellvertretender Leiter und wurde am 25. Januar 2018 der Dienststellenleiter.

"Ich war ein Leben lang mit der Polizei verbunden und bin es immer noch. Keinen einzigen Tag habe ich bereut, bei der bayerischen Polizei zu sein. Mit allen Höhen und Tiefen", erklärte Siegbert Weinkauf in seiner emotionalen Abschiedsrede.

Er dankte den Kollegen "für euer vertrauensvolles und offenes Miteinander, den entgegengebrachten Respekt, eure Loyalität und für die geleistete, fantastische Arbeit. Ich hätte mir kein besseres Team wünschen können und ich bin stolz darauf, was wir in den vergangen Jahren gemeinsam vorangebracht und erreicht haben".

Als Team erfolgreich

"Wir haben als Team gut funktioniert", bestätigte der Polizeihauptkommissar Detlef Hauck, der nun in die Fußstapfen Weinkaufs tritt. Der 48-Jährige stammt aus der Region und wohnt mit seiner Familie in einem Stadtteil von Haßfurt. Begonnen hat Hauck seine polizeiliche Karriere im Oktober 1988 als Praktikant bei der Haßfurter Polizei, um dann ab März 1989 die Ausbildung in Würzburg zu absolvieren. Nach einigen Jahren im Unterstützungskommando der bayerischen Bereitschaftspolizei wechselte er 1997 zum Studium für den gehobenen Dienst an die Fachhochschule der Polizei in Sulzbach-Rosenberg. Er arbeitete bei der Verkehrspolizei in Schweinfurt, ehe er in die Luft ging - im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ausbildung zum Piloten begann im Februar 2001, und im Anschluss war er ab August 2002 für viele Jahre Einsatzpilot der bayerischen Polizeihubschrauberstaffel. Er kam dann zur Polizeiin-spektion Ebern, wo er ab Mai 2018 als stellvertretender Leiter eingesetzt war.

"Wir stehen hinter unseren Polizeibeamten und stärken ihnen den Rücken", sagte Landtagsabgeordneter Steffen Vogel. Die Politik stelle nur den Rahmen wie Personal und Material, für das Sicherheitsgefühl sorgten die Kollegen vor Ort, so Vogel, der sich wünscht, dass die wunderbare Arbeit in Ebern fortgesetzt wird.

Die Zusammenarbeit funktioniert

Landrat Wilhelm Schneider zeigte sich froh, dass die hervorragende Arbeit Weinkaufs nun von Hauck fortgesetzt werde, der genauso wie sein Vorgänger über einen großen Erfahrungsschatz verfüge. Die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt war und ist immer vorbildlich, wie der Landrat lobte.

Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann dankte Weinkauf für sein Wirken und wünschte Hauck alles Gute in seiner neuen Position. Stolz ist Hennemann natürlich auch auf den sicheren Einzugsbereich Ebern und scherzte: "Bei der hohen Aufklärungsquote traut sich keiner, bei uns etwas anzustellen."

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Philipp Arnold und seine Tochter Eva.