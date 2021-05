Die Verluste durch Trockenheit und Borkenkäfer habe erhebliche Auswirkungen auf das Klima und den Aufwand des städtischen Forstbetriebs, so Stadtförster Stephan Just (linkes Foto, r.) am Mittwoch bei der Ortsbesichtigung durch den Klimasenat. An der Kanzel oberhalb der Tennisplätze am Judenberg mussten 1,5 Hektar Stadtwald gerodet werden. Foto: Fotos: Christoph Winter

