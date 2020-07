Keine weitere Neuinfektion im Landkreis

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet keine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit bleibt die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis nach den Angaben des Landratsamtes auf 174 (Stand: 29. Juli, 15 Uhr). 166 Bürger sind mittlerweile wieder gesund; aktuell sind zwei Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 21 Personen.

Was ist zu tun, wenn der Verdacht auf eine Ansteckung besteht? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Informationen zu Corona

Wichtige Antworten zu allen Fragen rund um das Corona-Geschehen in Bayern erhalten Bürger über die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung. Die Servicestelle steht täglich von 8 bis 18 Uhr unter Telefonnummer 089/122220 zur Verfügung. Weitere Auskünfte gibt es im Internet, zum Beispiel auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration: www.stmi.bayern.de. Informationen gibt es außerdem unter www.hassberge.de. red