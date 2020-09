Das Gesundheitsamt meldet keine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit bleibt die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis seit Beginn bei 186. Inzwischen wieder gesund sind 174 Bürger. Aktuell kurieren sich sechs Personen von der Infektion aus. Sechs Menschen sind verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich aktuell 61 Personen, davon 30 Reiserückkehrer. Alle Bürger, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet weilten, sind verpflichtet, sich daheim unverzüglich beim Gesundheitsamt zu melden (am besten per E-Mail an corona@hassberge.de schreiben und Kontaktdaten mit Telefonnummer angeben). Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes meldet sich schnellstmöglich zurück. Wer keine digitale Möglichkeit hat, kann sich telefonisch melden unter Ruf 09521/27400. Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind ferner verpflichtet, sich nach Einreise unverzüglich bis zu 14 Tage in Quarantäne zu begeben. red