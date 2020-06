Da sich die Besucherzahl für die Gottesdienste im Rahmen der vorgeschriebenen Plätze eingependelt hat, ist ab Juli (vorerst) in der Heiligen Familie keine Voranmeldung mehr nötig. Um der Infektionsschutzmaßnahmeverordnung Genüge zu leisten, liegen in den Bänken Teilnehmerzettel auf, die ausgefüllt und in der Bank liegen gelassen werden sollen. Die Angaben werden ausschließlich im Sinne der Infektionsschutzverordnungen der Staatsregierung für den jeweiligen Gottesdienst verwendet. Außerdem steht im Eingangsbereich der Kirche ein Desinfektionsspender beim Betreten der Kirche bereit. Die Teilnehmerzahl ist weiterhin auf 70 Personen begrenzt. Seit 22. Juni gilt die Maskenpflicht nur noch für den Eintritt und das Verlassen der Kirche, in den Bänken darf die Maske abgenommen werden. Die Abstandspflicht in den Bänken gilt weiterhin.

Da bis auf Weiteres größere Veranstaltungen noch nicht erlaubt sind, müssen in diesem Jahr das Johannisfeuer und die Kirchweih ausfallen. Auch Taufen werden bis Anfang September ausgesetzt. red