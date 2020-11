Die für Sonntag, 29. November, geplante Zeiträume-Veranstaltung in der Tagungsstätte Hohe Rhön findet nicht statt. Ein Gottesdienst im Freien ist in dieser Jahreszeit nicht möglich, und im Inneren soll eine Versammlung, auch bei Einhaltung der Abstände, vermieden werden, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. bem