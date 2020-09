Der 90-jährige Heinrich Penning aus Heiligenstadt, ein treuer Leser des FT, hat Dieter Zöberlein ein kleines Foto von seiner Einschulung 1936 geliehen, damit Zöberlein es einschickt. Die leider schon recht verblasste Aufnahme zeigt den kleinen Pennings-Heiner an seinem ersten Schultag, begleitet von seinen größeren Schwestern. Schultüten waren noch nicht überall obligatorisch. Da es am Land kaum Fotoapparate gab, hatte der damalige Oberlehrer Spörl einen Fotografen bestellt, der aus seinem Atelier das unten im Bild platzierte Täfelchen "Erinnerung an meine Schulzeit 1936" mitbrachte. Repro: Zöberlein