Noah Möllers Jugendtrainer Kurt Herbicht hat entschieden, seine Läuferkarriere nach 55 Jahren zu beenden. "Ich werde in Zukunft noch ein paar Läufe auf Kreis- und Bezirksebene nach Lust und Laune bestreiten und mich mehr auf das Nachwuchstraining beim TV Schwürbitz und TSV Staffelstein konzentrieren", sagt der gebürtige Schwürbitzer, der erst als 17-Jähriger mit dem Laufen begann, nachdem er Fußball gespielt hatte.

In seiner Karriere bestritt Herbicht über 2200 Rennen, von denen er 1600 gewann. Die herausragenden Erfolge waren Seniorenweltmeister über 800 Meter, zweimal Europameister mit der Mannschaft, viermal Vize-Europameister, 54-mal deutscher, sechsmal süddeutscher und 225-mal oberfränkischer Meister. "Eigentlich wollte ich schon mit 50 aufhören", sagte der 71-Jährige am Rande des Trainings mit Noah Möller. Viele seiner Zeiten stehen noch in den Bestenlisten ganz oben. Die über die 5000 Meter (14:25 Minuten) hätte Addisu Tulu Wodajo vom TV 48 Coburg im 2016 mit 14:28 Minuten fast unterboten. Hier ein Auszug seiner Bestzeiten: Marathon 2:21:07 Stunden, Halbmarathon 1:06:22 Stunden, 10 000 Meter 30:01 Minuten, 10 Kilometer Straße 30:15 Minuten, 3000 Meter 8:14 Minuten, 1500 Meter 3:53 Minuten, 1000 Meter 2:26 Minuten, 800 Meter 1:50,5 Minuten, 400 Meter 52,0 Sekunden.

In Oberfranken legte Herbicht eine beispiellose Erfolgsserie hin, als er 18 Jahre lang keinen Wettkampf in den Disziplinen Berg-, Straßen-, Crosslauf oder auf der Bahn verloren hat. "Manchmal kann ich im Nachhinein die von mir erzielten Zeiten und Erfolge nicht glauben", sagt der Ausnahmeläufer, der in Michelau zu Hause ist. Von seiner Erfahrung soll nun der Nachwuchs in Schwürbitz und Bad Staffelstein profitieren - und das ist gut so. ze