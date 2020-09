Das Gesundheitsamt Haßberge meldet weiterhin keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit bleibt die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 195 (Stand: Montag, 12 Uhr), wie das Landratsamt gestern mitteilte.

179 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell zehn Personen mit dem Virus infiziert. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich aktuell 170 Personen.

Für den Fall der Fälle

Was sollen Bürger tun, wenn sie eine Ansteckung befürchten? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/ oder an Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und mit dem Mediziner das weitere Vorgehen besprechen.

Wer sich im Testzentrum am Kreisabfallzentrum in Wonfurt testen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden unter www.hassberge.de oder telefonisch unter unter Rufnummer 09521/27720. Die Internetseite des Landkreises gibt auch weitere Auskünfte zu Corona. red