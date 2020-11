Für Hans Schmitt, den Vorsitzenden der Krippenfreunde Herzogenaurach und seine Vorstandskollegen war es eine schwere Entscheidung. Aber aufgrund der Corona-Einschränkungen muss die sonst übliche Krippenausstellung in der Adventszeit des Jahres 2020 ausfallen.

Das ablaufende Jahr war für die Krippenfreunde ohnehin schwierig. So konnten das erste Mal seit langer Zeit keine Krippenbaukurse abgehalten werden. Diese Kurse wurden jedes Jahr sehr gut angenommen und die neu angebotenen waren stets schnell ausgebucht. Egal ob es sich um Kurse für Erwachsene oder Kinder handelte, genauso wie ein Ankleidungskurs für Figuren. Denn mit Anleitung der Krippenbaumeister im Verein ging die Arbeit natürlich viel leichter von der Hand.

Auch war es üblich, dass die neu geschaffenen Krippen aus den Kursen in einer Ausstellung präsentiert wurden. Das hatte eine breite Vielfalt an Krippen zur Folge, orientalische, alpenländische, fränkische, aber auch ganz moderne Vertreter konnten jedes Jahr in der Krypta bewundert werden. Das zog viele Interessenten an, die bei ihrem Besuch auch den Verein durch Spenden unterstützten.

Unter den herrschenden Umständen muss die fast 30-jährige Tradition in der Adventszeit heuer unterbrochen werden. "Unter den momentanen Umständen ist es nicht möglich, die Ausstellung abzuhalten", stellt Schmitt fest.

Die Krippenfreunde haben sich allerdings einen Ersatz einfallen lassen, um die Herzogenauracher auch in der Adventszeit des Jahres 2020 mit ihren Krippen auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Es gibt bereits die Zusage von Geschäftsleuten in der Innenstadt, die Krippen in ihren Schaufenstern ausstellen werden. Weitere Interessenten können sich bei Hans Schmitt melden. "Wir erfüllen gerne Wünsche", sagt Schmitt.

Die Absage der Ausstellung hat auch finanzielle Auswirkungen auf den Verein. So waren die Einnahmen aus Spenden, dem Losverkauf, dem Verkauf von selbst gefertigtem Krippenzubehör und Christbaumschmuck immer ein sehr wichtiger Beitrag für die Vereinskasse. Mit diesem Geld konnten beispielsweise neue Ausstattungsgegenstände für die Kirchenkrippe angeschafft werden.

Um diesen Verlust etwas zu mildern, bitten die Krippenfreunde Herzogenaurach um Spenden. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Herzogenaurach ein Spendenportal auf ihrer Homepage www.krippenfreunde-herzogenaurach.de eingerichtet. Das Spendenportal befindet sich auf der rechten Seite der Homepage. "Dort können Sie uns einfach und unkompliziert helfen", bittet Hans Schmitt um Unterstützung. Wer lieber direkt spenden möchte, kann das auch über das Konto bei der Sparkasse Herzogenaurach, IBAN: DE74 7635 0000 0060 0286 68, tun.

Eine der Hauptaufgaben im Verein ist der Aufbau und die Gestaltung der Kirchenkrippe in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena. Diese wird trotz Corona aufgebaut, auch wenn der Ablauf in diesem Jahr etwas anders sein wird.

Es sind nicht wie sonst üblich acht bis zehn Helfer gleichzeitig tätig, vielmehr verteilen sich die Arbeiten auf drei Tage mit jeweils drei oder vier Helfern. Auch war es in den vorangegangenen Jahren Usus, im wöchentlichen Wechsel neue Krippenszenen aufzubauen. Für Schmitt ist noch nicht klar, ob es auch in diesem Jahr in dieser dichten Abfolge gemacht werden kann. Ein kleiner Trost soll es daher sein, dass ab dem ersten Advent die Herzogenauracher bei einem Stadtbummel die Krippen in den Schaufenstern bewundern können.