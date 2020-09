Über die Art und Weise von öffentlichen Veranstaltungen in Corona-Zeiten macht man sich auch bei der Stadt Bad Rodach Gedanken. So wird es, was die Fränkische Weihnacht angeht, keine zentrale Veranstaltung wie bisher geben. Das wurde bei der Stadtratssitzung am Mittwoch bekanntgegeben. Die Stadt plant, das Traditionsereignis "auseinanderzuziehen", um so von einer Großveranstaltung mehrere kleinere anzubieten. Ob dies sich umsetzen lässt, bleibe abzuwarten, sagte Bürgermeister Tobias Ehrlicher, das hänge von der Entwicklung der Corona-Zahlen ab. Was den Volkstrauertag betrifft, so soll es hier eine zentrale Veranstaltung in Form eines Friedensgebetes in der Johanniskirche geben. Als Redner konnte Ruprecht von Butler gewonnen werden.

Kein Geld zurück

Im Februar 2020 wurde der Bahnübergang in Schweighof mit Halbschranken versehen. Nach damals geltendem Recht musste die Kurstadt einen Eigenanteil von rund 60 000 Euro leisten. Am 3. März wurde das Eisenbahnkreuzungsgesetz mit der Folge geändert, dass sich die Kommunen nicht mehr an den Kosten eines Ausbaus von Bahnübergängen beteiligen müssen. Eine Anfrage von Bürgermeister Ehrlicher, ob die Stadt geleistete Zahlungen zurückerhalten könne, sei negativ beantwortet worden. Für Ehrlicher ist dies umso ärgerlicher, als die Bahn acht Jahre gebraucht hat, um das Projekt umzusetzen. Kein Pappenstiel ist die Kreisumlage in Höhe von 3,554 Millionen Euro, die die Stadt an den Landkreis Coburg überweisen muss.

Weiteres Thema der Sitzung: Nach neuesten Erhebungen ist in Heldritt der Bedarf für einen dreigruppigen Kindergarten gegeben. Gespräche mit dem BRK als Träger laufen. Es muss jetzt auf Förderzusagen gewartet werden. mr