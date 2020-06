Keine Grillpartys am Wasserspielplatz

Aufgrund mehrerer Anrufe und persönlicher Gespräche mit Bürgern und den Verantwortlichen bezüglich des Verhaltens vieler Besucher des Wasserspielplatzes an den Wochenenden wird von Bürgermeister Michael Zapf und der Stadt auf Folgendes hingewiesen: Das Grillen ist dort gänzlich verboten. Der städtische Bauhof wird die dort noch vorhandenen Grillmöglichkeiten zeitnah abbauen und zusätzliche Verbotsschilder anbringen. Ebenso wird auf die Parksituation und die Verkehrs- und Verbotsschilder hingewiesen. Sollten sich erneut größere Gruppen, wie am vergangenen Wochenende geschehen, nicht an die Vorgaben halten, wird die Bevölkerung gebeten, in jedem Fall die zuständige Polizeidienststelle in Lichtenfels unter Telefon 09571/95200 zu kontaktieren. Die Situation am Wasserspielplatz wurde bereits mit dem Kontaktbeamten in Altenkunstadt besprochen. Empfohlen wird, die Polizei in Lichtenfels zu kontaktieren, um zeitnah eine Streife schicken zu können. red