Aufgrund der aktuell wieder steigenden Corona-Infektionszahlen hat die Pfarreiengemeinschaft Sankt Kilian Haßfurt entschieden, die Friedhofsgänge an Allerheiligen abzusagen. Dies betrifft sowohl die Gräbersegnungen auf den Friedhöfen von Sailershausen, Wülflingen, Haßfurt (alter und neuer Friedhof) als auch die Friedhöfe in Augsfeld, Sylbach, Unterhohenried, Prappach und Königsberg. Des Weiteren entfallen auch alle Rosenkränze an Allerheiligen und Allerseelen auf den Friedhöfen. Ab Mitte der Woche liegen dafür in den Kirchen Texte zur Gestaltung eines privaten Friedhofsbesuchs mit Grabsegnung aus. Dafür kann das Weihwasser aus den Kirchen verwendet werden. Die Wort-Gottes-Feiern und die Eucharistiefeiern am Vorabend und am Vormittag des Allerheiligenfestes finden wie ausgeschrieben statt, ebenso der Gottesdienst in der Haßfurter Ritterkapelle an Allerseelen. Die Pfarreiengemeinschaft weist darauf hin, dass während des gesamten Gottesdienstes eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss sowie die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind. Eine vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten ist erforderlich. red