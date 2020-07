Keine extra Ablesung beim Strom

Zeil/Haßfurt — Die gute Nachricht vorneweg: Alle Haushalte werden im Abrechnungszeitraum von 1. Juli bis 31.Dezember 2020 von der Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent profitieren. Die von der Bundesregierung beschlossene Umsatzsteuersenkung (reduzierter Satz von sieben auf fünf Prozent) bis zum Jahresende betrifft auch Strom, Gas und Wasser.

Strom und Gas werden für die Verbraucher dadurch um drei Prozent billiger. Wasser, das als Lebensmittel dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent unterliegt, wird um zwei Prozent günstiger.

Steuersenkung für das ganze Jahr

"Wir werden die Kostenersparnis in voller Höhe an unsere Kunden weitergeben", bekräftigt Jürgen Klose, Werkleiter der Stadtwerke Zeil am Main. Und auch Joachim Schiewer, Prokurist der Stadtwerke Haßfurt bekräftigt: "Unsere Kunden werden im vollen Umfang von der Mehrwertsteuersenkung profitieren. Dazu ist keine weitere Ablesung nötig." Doch dann ergänzt Schiewer einen Satz, der das Verbraucherherz schneller schlagen lässt: "Wir werden sogar für das ganze Jahr 2020 rückwirkend 16 Prozent abrechnen." Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bringt das immerhin eine Ersparnis von geschätzt 60 Euro.

Der Teufel liegt im Detail

Doch wie ist das möglich? Die Antwort darauf ist im deutschen Umsatzsteuergesetz verankert, das (grob vereinfacht) besagt: Die gesamte Leistung muss zum zuletzt gültigen Steuersatz zum Stichtag verrechnet werden. Am 31. Dezember gilt der Steuersatz von 16 Prozent, ergo wird das gesamte Jahr 2020 so abgerechnet.

Leider rechnen nicht alle Energiedienstleister so ab - und das hat nichts mit Berechnung zu tun. Größere Unternehmen bedienen sich weitgehend der so genannten "rollierenden Abrechnung". Bei diesem System erhalten die Kunden ihre Jahresendabrechnung nicht mehr alle zu Beginn des Jahres, sondern über das gesamte Jahr verteilt. Durch die Aufteilung in Abrechnungsbereiche und den gesplitteten Rechnungsversand wird der Arbeitsaufwand entzerrt.

Verständlich, aber ungünstig in der jetzigen Situation, denn dadurch verschieben sich die Stichtage. Die lokalen Stadtwerke haben den 1. Januar und den 31. Dezember, andere Energiedienstleister beliebige Stichtage im Jahr. So kann es passieren, dass sich die Mehrwertsteuersenkung recht unterschiedlich auf den Geldbeutel des Verbrauchers auswirkt - ja nach Wahl des Anbieters und Wohnort.

Immenser Aufwand

Günter Lieberth, Energieberater am Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach, bringt noch einen weiteren Gedanken ins Spiel: den riesigen (finanziellen) Aufwand, den die Anbieter betreiben oder eigentlich betreiben müssten, um die Stromzähler mehrwertsteuergenau abzurechnen. "Eigentlich hätten alle Anbieter Zählerkarten rausschicken müssen und die Zählerstände dann an die Netzbetreiber weitergeben müssen", weiß Lieberth und vermutet, dass der Verbrauch wohl geschätzt würde. Dann denkt er laut darüber nach, wie denn eigentlich die Einspeisungen ins Netz abgerechnet werden - also von den Bürgern, die von ihrem Anbieter nicht nur Strom beziehen, sondern auch alternativen Strom ins Netz einspeisen. Wie die Anbieter dies handhaben, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen herausstellen.

Auch Jürgen Klose von den Stadtwerken Zeil erhofft sich bald Antworten - allerdings von der Softwarefirma, die für die Abrechnungen zuständig ist: "Die hatten auch nicht auf dem Schirm, dass nicht alle Unternehmen rollierend abrechnen", erklärt er. Die Kunden müssten sich jedoch keine Sorgen machen und auch nichts tun: "Darum kümmern sich ihre Stadtwerke."