Alleine diese Woche waren über 500 Impfungen mit Astrazeneca geplant, alles sogenannte Gruppenimpfungen für Erzieher, Pflegepersonal, etc. durch mobile Teams, teilt Corinna Rösler, die Pressesprecherin des Landratsamtes Coburg, mit. Am Montag noch sei eine solche Gruppenimpfung von Erzieherinnen aus Kitas in Stadt und Landkreis durch ein mobiles Team im evangelischen Gemeindezentrum in Ebersdorf erfolgt, sagt Rösler und berichtet: "Als die Meldung einging, dass die Impfungen unverzüglich auszusetzen seien, wurde die Impfung vor Ort sofort gestoppt." 49 von circa 150 Impfungen insgesamt an diesem Tag waren zu diesem Zeitpunkt noch vorgesehen. Die abgewiesenen Personen hätten Verständnis für die Umsetzung des Impfabbruches gezeigt.

Der Astrazeneca-Impfstoff werde derzeit im Kühlschrank gelagert, bis es vonseiten des Gesundheitsministeriums weitere Informationen gibt, wie damit zu verfahren sei. Den Betrieb des Impfzentrums selbst beeinflusse das nicht, da Astrazeneca in Coburg Stadt und Land sowieso überwiegend durch die mobilen Teams verimpft worden sei. Im Impfzentrum selbst werde Impfstoff von Biontech und Moderna verwendet. So stünden diese Woche 117 Vials (= 702 Impfdosen) von Biontech zur Verfügung, die im Impfzentrum wie geplant in der ganz normalen Reihenfolge nach der Terminvergabe des ByIMCO-Systems verimpft würden. Hier werde jetzt wegen des Astrazeneca-Ausfalls nicht umgeplant. Sonderlieferungen als Ersatz für die Astrazeneca-Vakzine würden voraussichtlich nicht erfolgen, laut Regierung könne der Ausfall nicht durch erhöhte Lieferungen anderer Impfstoffe kompensiert werden, so Rösler. Was auffällige Nebenwirkungen von Astrazeneca betreffe, sagt Dr. Jens Stüber, der medizinische Leiter des Impfzentrums, dass keine Meldungen erheblicher oder auffälliger Impfreaktionen vorlägen.

Wie es für diejenigen weitergeht, die bereits die Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, aber noch auf die Zweitimpfung warten, dazu sagt Corinna Rösler: "Das können wir derzeit leider nicht sagen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir nach den weiteren Untersuchungen und Erkenntnissen des Paul-Ehrlich-Instituts und der Europäischen Arzneimittelbehörde in den nächsten Tagen Informationen erhalten."

Rösler fügt hinzu, Ziel sei es, dass jeder, der das möchte, so schnell wie möglich die Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhält. Das könne aber nur so schnell vorangehen, wie Impfmengen zur Verfügung gestellt würden. red