Keine Abfindungen

Wegen Corona ist die Stimmung in den oberfränkischen Betrieben der Metall-Industrie ohnehin schlecht (siehe Text rechts). Doch nicht nur Corona macht Probleme. Das Coburger Unternehmen Bruno Dietze (gegründet 1921) in Creidlitz will zum Jahresende schließen, wie Sprecher des Unternehmens bestätigten.

Betroffen sind rund 45 Mitarbeiter. Auslöser sind technologische Veränderungen. Bruno Dietze stellt Stromzuführungen für Leuchtmittel her. Die Umstellung auf LED habe hier für Einbrüche gesorgt, die sich auch durch neu entwickelte Produkte nicht habe ausgleichen lassen, erläuterten Firmensprecher.

Die Dietze-Gruppe (Eldur AG) hat ihren Sitz in der Schweiz. Die unternehmerische Entscheidung, den Betrieb zu schließen, müsse man hinnehmen, erklärte der Geschäftsführer der IG Metall in Coburg, Jürgen Apfel. Ihn ärgert etwas anderes: "Seit Mai haben wir zusammen mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt. Diese Verhandlungen sind am Ende daran gescheitert, weil Werner Dietze (Präsident der Eldur AG) nicht bereit war, Geld für adäquate Sozialplanmaßnahmen zur Verfügung zu stellen."

Dietze hätte das Geld aus seinem Privatvermögen bereitstellen müssen, sagt Apfel. Die Folge: Die Beschäftigen, die großenteils ihr ganzes Berufsleben in der Firma verbrachten, würden nicht einmal eine Abfindung erhalten. Es sei nur zugesagt worden, dass jeder, der nicht gegen die Kündigung klage, 3500 Euro erhalten solle, sagt Apfel. sb