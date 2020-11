Zum Thema "Corona-Impfstoff": So, jetzt ist er wohl da, der lang ersehnte Impfstoff und mit ihm die Impfgegner. Da höre ich: Ich gehöre ja nicht zur Risikogruppe - ich bekomme das ja sowieso nicht - das mit der Maske ist ja auch Quatsch usw.

Dass man aber trotzdem angesteckt werden kann und somit weitergeben kann, z.B. in der Familie, kommt den Gegnern wohl nicht in den Sinn. Zum Glück sind wir so weit, unsere Kinder gegen Krankheiten zu impfen, die heute praktisch keine Rolle mehr spielen, und falls Sie Medikamente einnehmen, schauen sie doch mal auf den Beipackzettel, ich denke Sie nehmen Sie trotzdem ein.

Ich persönlich vertraue unseren Behörden, die sicher erst nach eingehender Prüfung eine Zulassung erteilen. Also helfen Sie mit, das Virus zu besiegen, danke.

Michael Schmidt

Coburg