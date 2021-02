Riedenberg 31.01.2021

Gemeinderat

Kein Zebrastreifen in der Sinntalstraße

Riedenberg — Bürgermeister Roland Römmelt hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung noch vereinzelte Informationen weiterzugeben. So gebe es zum Beispiel Neuerungen in der Bayerischen Bauordnung. Bisl...