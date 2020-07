Kein Verstoß bekannt

"Die Zerstörung von Hecken stellt einen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz dar, hier werden üblicherweise empfindliche Strafen verhängt." Dies betonen Claudia Alberts und Hauke Petersen, beide vom Fachzentrum Agrarökologie am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in einer Stellungnahme zum Artikel "Die Hecken schützen" vom 23. Juni. Darin gebe ein Landwirt offen zu, Hecken zu zerstören und dies auch noch in der Schutzzeit der Hecken. Es sei gar von einem Krieg zwischen Mensch und Natur die Rede. "Sollte der Verfasser dieses Artikels von einem solchen Verstoß Kenntnis haben, muss er uns bzw. der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Landwirt und Hecke benennen", teilen Alberts und Petersen mit.

Tatsächlich sei ein sogenanntes abschnittsweises "Auf-Stocksetzen" der Hecken sogar erwünscht. Dabei würden Bäume und Sträucher der Hecke kurz oberhalb des Bodens abgesägt oder abgeschnitten, sie treiben danach wieder aus. Eine Überalterung und Artenverarmung von Hecken wird verhindert und sie können ihre wichtigen Funktionen, die bereits teilweise in dem Artikel genannt wurden, erfüllen. Die Pflege von Hecken ist im Zeitraum 1. Oktober bis 28./29. Februar erlaubt.

Den meisten Landwirten seien die Vorteile von Hecken bekannt und sie pflegen sie mit großem Sachverstand, betonen Alberts und Petersen. Auch die Staatsregierung unterstütze die Pflege von Hecken mit Geldern aus dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm. So seien nach Auskunft des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach/Kronach im Zeitraum 2016 bis 2020 über 700 Hecken von den dort ansässigen Landwirten nach extra dafür erstellten Konzepten gepflegt worden.

Ein Verstoß, wie in dem Artikel genannt, sei ihnen nicht bekannt. Eine Nachfrage bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde habe ebenfalls ergeben, dass eine Vernichtung von Hecken schon seit weit mehr als zehn Jahren nicht mehr vorgekommen sei. Der Artikel stelle die Landwirte als Zerstörer der Natur dar, dabei leisteten sie einen ganz erheblichen Anteil am Erhalt unserer wunderschönen Kulturlandschaft und Natur. red