Am Donnerstag, 15. Juli, lag im Landkreis Bad Kissingen kein neuer Corona-Fall vor. Aktuell sind zwei Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag ist keine Person genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 1,0, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3644 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3538 Personen. 104 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 46 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne stationär behandelt wird momentan keine Person. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (1), Hammelburg (1), Bad Brückenau (0). red