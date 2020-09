Das coronabedingt von 26. April auf 4. Oktober verschobene Frühlingskonzert der Bläserphilharmonie muss ersatzlos abgesagt werden. Wer von dem Ticket-Rückgaberecht Gebrauch machen möchte, kann das am Montag, 21. September, von 16 bis 18 Uhr in der Schalterhalle der Volksbank-Hauptstelle (Hauptstraße 39) tun oder am Donnerstag, 24. September, von 16 bis 18 Uhr in der Volksbankfiliale in Buckenhofen (Raiffeisenstraße 1) sowie am Sonntag, 11. Oktober, ab 15 Uhr in der Hauptversammlung im Vereinsheim an der Staustufe. Es werden jeweils Einzeltickets sowie die Fahrscheine für den Bustransfer zurückgenommen. Die Inhaber des Premium-Abo-Tickets 2020 können sich den Wert des entgangenen Bamberg-Konzerts sowie des bereits abgesagten Konzerts der Nordbayerischen Brass Band erstatten lassen. Für alle Einzelticketkäufer gibt es auch die Möglichkeit der Online-Rückabwicklung. Das benötigte Formular sowie sämtliche Infos können unter www.mv-fb.de nachgelesen werden. red