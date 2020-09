"In guten wie in schlechten Tagen - Bamberger Paare in acht Jahrhunderten"

ist eine thematische Stadtführungen betitelt, die die KEB (Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg) in Kooperation mit dem Fachbereich Ehe und Familie des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes anbietet. Städte werden nicht allein aus Stein gebaut, sondern gleichermaßen aus menschlichen Schicksalen und Gefühlen. Die neue Führung stellt besondere Partnerschaften in der Geschichte der Welterbestadt vor. Mit kleinen Anekdoten, aber ebenso dem Bezug zu wichtigen Ereignissen in Stadt und Land startet die eineinhalbstündige Führung am Samstag, 26. September. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr an der Alten Hofhaltung. Infos und verbindliche Anmeldung bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, unter 0951/9230670 oder per E-Mail kath.bildung-ba@t-online.de. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red