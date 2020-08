Katze muss in Auto leiden

Bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad bemerkte ein Passant am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine Katze in einem Auto. Am geparkten Pkw waren die Fenster lediglich einen Spalt geöffnet und durch die Hitzeentwicklung im Fahrzeuginnenraum war das Tierwohl gefährdet. Laut Zeugenangaben hechelte die Katze mit heraushängender Zunge. Der vom Einkauf zurückkehrende Fahrer wurde von einer hinzugerufenen Polizeistreife eindringlich belehrt. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Bamberg-Land darauf hin, dass es bereits bei Außentemperaturen von 20 Grad und entsprechender Sonneneinstrahlung zu erhöhten Temperaturen im Auto und damit zu Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier kommen kann. Diese Gefahr werde immer wieder unterschätzt. pol