Aufgrund einer Katzenhaarallergie mussten der kastrierte Familienkater "Tommy" und sein Bruder "Leo" ins Kronacher Tierheim umziehen. In der ersten Zeit hat Tommy sehr getrauert. Für Katzen ist die Umstellung auf eine neue Umgebung anfangs ein schwerer Schlag, vor allem dann, wenn sie aus einem guten Zuhause kommen.

Inzwischen hat sich Tommy allerdings halbwegs mit der neuen Lage arrangiert und schaut optimistisch nach vorne. Er hofft, schon bald in einer netten Familie ein Plätzchen zu finden - dann aber hoffentlich auf Lebenszeit!

Um dieses Ziel zu erreichen, schmeichelt sich der bildschöne rote Kater gern bei den Besuchern ein, indem er sie im Katzenzimmer begrüßt, ihnen um die Beine streicht und sich zum Streicheln anbietet. Tommy ist eher extrovertiert, geht offen auch auf fremde Menschen zu und möchte mit ihnen Freundschaft schließen.

Freilich, geht man gar zu schnell oder polternd auf ihn zu, kann es trotzdem passieren, dass er sicherheitshalber die Flucht ergreift. Aber in der Regel bleibt er nie lange auf Abstand - dazu ist er viel zu neugierig und kontaktfreudig. Am liebsten hält er sich in der Nähe seiner Bezugspersonen auf, beobachtet sie bei ihrer täglichen Arbeit und freut sich, wenn man zwischendurch mit ihm spricht oder schmust. Auch ein Leckerli nimmt er gerne an.

Tommy ist ein menschenfreundlicher und gutmütiger Kater, der auch beim Tierarzt keine Probleme gemacht hat. Das Team vom Kronacher Tierheim denkt, dass er auch gut in einer Familie mit etwas älteren und vernünftigen Kindern leben könnte. Trotzdem hat er natürlich wie alle Katzen seinen eigenen Willen und kann auch mal ungnädig reagieren, wenn er sich gestört fühlt oder er vielleicht gerade keine Lust auf Streicheleinheiten hat.

Mit anderen Katzen versteht sich Tommy in der Regel gut, allerdings hängt auch viel davon ab, wie die anderen auf ihn zugehen. Lassen ihn die anderen in Ruhe, bleibt er normalerweise auch friedlich. Dumm anmachen lässt er sich jedoch nicht! Dann gibt er tüchtig Kontra, denn er sieht sich schon ganz gerne selbst als Chef an. Mit einer ruhigen und nicht dominanten Zweitkatze käme er also wahrscheinlich zurecht.

Tommy hat bis jetzt in reiner Wohnungshaltung gelebt. Das Team denkt allerdings, dass er schon gerne Freigang hätte.