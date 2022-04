Puppentheater für Groß und Klein mit Kasperle und seinen Freunden zeigt der Puppenpalast wieder im April und lädt laut Pressemeldung auch zum Mitmachen ein.

Der Puppenpalast gastiert in folgenden Orten: Montag, 4. April, Burkardroth, Katholisches Pfarrheim am Markt; Mittwoch, 6.4., Nüdlingen, Katholischer Pfarrsaal, Kissinger Straße; Donnerstag, 7.4., Sandberg, Katholischer Pfarrsaal, Straubweg; Dienstag, 12.4. Münnerstadt, Jugendzentrum am dicken Turm; Donnerstag, 14.4., Bad Bocklet, Katholischer Pfarrsaal, Kirchweg. Die Vorstellung beginnt jeweils um 16 Uhr. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald. Rumpelstilzchen in neuer Inszenierung mit neuen farbenprächtigen Kulissen und Lichteffekten treffen auf den Kasper. Das Krokodil und Carlos der Rabe sind ebenfalls mit dabei.

Karten an der Tageskasse

Das Märchen wird in fünf Akten mit von Hand gefertigten Holzhandpuppen aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Spieldauer etwa eine Stunde. Tickets gibt es nur an der Tageskasse. Eine Reservierung ist nicht möglich. red