Man sieht sie nicht mehr all zu oft, die Kartoffelernte (im Bild unterhalb der Trimburg) fast wie anno dazumal. Per Hand und im Bücken werden die "Erdäpfel ", die der Traktor mit einem Roder aus der Zeile wirft, in den Korb gelesen und anschließend in Säcke gefüllt nach dem Motto: "Viele fleißige Hände schaffen ein schnelles Ende." ssp/Foto: Peter Seufert