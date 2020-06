Karten für Gassenspiele vorab kaufen

"Endlich wieder Theater" werden viele sagen - aber in einem Raum mit vielen anderen Menschen zu sitzen löst bei vielen Theaterfans trotzdem ein ungutes Gefühl aus. "Da ist das Theater auf der Straße die beste Alternative!", finden die Verantwortlichen der Bamberger Gassenspiele.

Ab Samstag, 4. Juli, startet um 21 Uhr der mitreißende Spaziergang "Königsmord und kleinere Bamberger Sünden" wieder jeden Samstag um 21 Uhr vor der Jakobskirche. Die unvergesslich-witzige Pilgerreise mit Till Eulenspiegel führt durch die Bamberger Gassen und durch das Bamberger Mittelalter.

Maskenpflicht

Trotz Königsmord und manchen Sünden - bei Corona gibt es kein Pardon. Deshalb werden die Abstandsregeln eingehalten, das Publikum hat während der Veranstaltung Maskenpflicht, die Kontaktdaten werden erfasst, und wer Kontakt zu Infizierten hatte oder Symptome zeigt, muss zu Hause bleiben. Wegen der sehr eingeschränkten Gruppengröße bitte die Karten unbedingt vorher online unter www.gassenspiele-bamberg.de, per Telefon unter 09545/322111 oder bei der Tourist-Info in Bamberg kaufen. Weitere Informationen (auch über Sondervorstellungen für Gruppen) und Karten erhalten Interessierte unter Telefon 09545/322111. Weitere Termine für das Spiel sind am 11., 18. und 25. Juli. red