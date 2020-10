20 Jahre schon existiert das Projekt "Karpfen pur Natur" des Bund Naturschutz (BN) und örtlicher Teichwirte. Ohne Zufütterung wachsen die Fische heran. Meist sind die einzelnen Exemplare sogar größer als in konventionell bewirtschafteten Teichen, weil die Besatzdichte deutlich niedriger ist. Auch in diesem Jahr ist die Ernte von Karpfen aus dem Blätterweiher in der Vogelfreistätte Mohrhof gut ausgefallen.

So um die 1000 bis 1200 Kilogramm werden es sein, schätzt Teichwirt Lorenz Möhring. "Unsere Karpfen wiegen zwei bis zweieinhalb Kilo", rechnet Helmut König, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN) im Landkreis, um. Ein großen Teil der Fische wird traditionellerweise bei den Karpfenpartien des Bund Naturschutz verspeist. Zusammen mit verschiedenen Gaststätten der Region lädt er dazu ein.

Geht nicht nur um Karpfen

Bedingt durch Corona wird das heuer schwieriger. "Wir versuchen, unsere Karpfenpartien auf zwei Tage zu strecken, weil nur halb so viele Gäste in die Wirtsräume dürfen", erklärt König das akute Dilemma. Denn die Nachfrage ist weiterhin stark. Man muss sich beim BN anmelden. Wer bei einem Termin aufgrund der Platzregelungen nicht zum Zug kommt, soll beim Folgetermin bevorzugt werden.

Die Karpfenzucht ohne Zufüttern ist nur die eine Seite des Projekts. Die andere ist der Erhalt des Lebensraums für Vögel, Amphibien und andere Fischarten. Deshalb ist auch Johannes Marabini von der Unteren Naturschutzbehörde beim Abfischen vor Ort. Ihm geht es um den Schlammpeitzger. Der kleine Fisch ist sehr selten geworden. Deshalb versucht man in Triesdorf, ihn in Teichen ohne andere Fische zu vermehren und danach in Gewässern, die einmal sein Lebensraum waren, wieder auszusetzen. Ihn gab es früher häufig, so dass man ihn sogar verzehrte.

Der Blätterweiher unterscheidet sich auch optisch von anderen Teichen. Ein Teil seiner Fläche bildet ein dichter Schilfbestand. An seinen Rändern nisten viele Vogelarten, aber auch Fische suchen dort Schutz vor Fressfeinden. Um mehr Ränder zu erhalten, werden immer wieder Schneisen herausgearbeitet. Derzeit ist ein Bagger im Einsatz, um ein freie Wasserfläche innerhalb des Dickichts zu schaffen und aufkommenden Baum- und Buschbewuchs zu entfernen. Würde man nicht eingreifen, würde jeder Weiher zuwuchern und die Mischung aus Wasserflächen und Schutzräumen ginge verloren.