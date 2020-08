Karlsbader Straße wird bis Dezember gesperrt

In der Karlsbader Straße in Herzogenaurach werden abschnittsweise die Wasserleitungen saniert und es finden Straßenbauarbeiten statt. Deshalb sind die Karlsbader Straße ab Einmündung Ringstraße sowie die Reichenberger Straße auf Höhe der Anwesen mit den Hausnummern 1 bis 9 von Montag, 17. August, bis Freitag, 4. Dezember, vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das geht aus einer Pressemitteilung des städtischen Bauamts hervor. Der Anliegerverkehr ist frei bis zur Baustelle, die Grundstückszufahrten und -zugänge bleiben frei und benutzbar. Für Fußgänger ist ein Notweg entlang der Baustelle eingerichtet, sie kommen an der Baustelle vorbei. Die Stadt Herzogenaurach bittet auch in diesem Fall um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich und bedankt sich für das Verständnis für entstehende Unannehmlichkeiten. red