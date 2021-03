Die lange Vakanz in der Friedenskirche in Kulmbach kommt zu einem Ende: Pfarrerin Karin Scheler wird ab Dezember die Kirchengemeinde in Ziegelhütten übernehmen. Bis 2020 war die 53-jährige Geistliche auf der zweiten Pfarrstelle in Bad Berneck tätig und hat viel Erfahrung in der Begleitung von Kindergärten und Mitarbeiterführung. Im vergangenen Jahr war sie als selbstständige Supervisorin und systemische Beraterin beurlaubt.

"Mit Karin Scheler bekommt die Gemeinde der Friedenskirche eine Pfarrerin, die viel Erfahrung in Organisation und Seelsorge hat. Das wird ihr die Leitung der vielen Arbeitsbereiche und Gruppierungen in Ziegelhütten leicht machen", freut sich Dekan Thomas Kretschmar. Weil die Renovierung des Pfarrhauses noch einige Zeit dauern wird, bleibt Scheler in Mistelbach wohnen und pendelt nach Kulmbach.

"Gerne gehe ich auf Menschen offen und freundlich zu. Ich sehe meine Aufgabe darin, die Gemeinde in der Kraft des Evangeliums zu stärken," formuliert die neue Geistliche. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. red